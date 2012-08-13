Опекунами детей участниц Pussy Riot станут адвокаты (ВИДЕО)

Адвокаты арестованных девушек из Pussy Riot оформляют опекунство над их малолетними детьми, чтобы малыши не попали в приемные семьи. Малолетние дети есть у двух из трех арестованных участниц панк-группы.

"В какой-то момент была угроза, что Петра Верзилова (мужа участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой) тоже привлекут в качестве обвиняемого и изберут меру пресечения — содержание под стражей. Что тогда? В условиях ювенальной юстиции ребенка могут передать в приемную семью. Мы перестраховываемся в разных вещах, и в этом тоже",- рассказал адвокат девушек Марк Фейгин. По его словам, оформление опеки над детьми клиентов — "это резервный вариант, если им будет угрожать опасность".

Адвокат Николай Полозов собирается оформить опеку над дочерью Марии Алехиной. "Здесь ситуация несколько лучше, гражданский муж Марии Никита вполне самостоятельный человек, он не привлекался по этому делу даже в качестве свидетеля. По крайней мере, у Филиппа, маленького сына Марии, есть отец", — сказал он, сообщают «Вести».

"Но исключать ничего нельзя, потому что у них гражданский брак, в какой-то момент на Машу в СИЗО сильно давили, и была угроза, что после осуждения она может лишиться ребенка, в том числе из-за пожилого возраста ее матери",- добавил со своей стороны Марк Фейгин.

А адвокат Виолетта Волкова, представляющая в судах интересы координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова оформляет опеку над его детьми.

"Удальцовы оба привлекаются по уголовному делу 6 мая. Мы говорили с Сергеем, что если вдруг возникнет такая опасность, то при отсутствии других близких родственников ответственность придется на какое-то время взять на себя",- сказала она.

Решение суда по делу о скандальной акции в Храме Христа Спасителя суд огласит 17 августа, прокурор попросил для каждой из трех арестованных девушек три года колонии общего режима.



