Минспорт России: на премии олимпийцам выделили 300 млн. рублей

На премии российским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпийских играх-2012 в Лондоне, из бюджета пойдет около 300 миллионов рублей.

Помимо самих медалистов будут премированы и те, кто занимался их подготовкой: тренеры, медперсонал и другой персонал сборной.

Постановление правительства по премиальным спортсменам-медалистам было подписано еще 26 января 2012 года: золотая медаль (завоевано 24) – 4 миллиона рублей, серебряная (25 медалей) – 2 миллиона 500 тысяч., бронзовая (33 медали) – 1 миллион 700 тысяч.

Точная сумма будет названа позднее. Премии получат не только медалисты в индивидуальных видах спорта, но и победители командных соревнований, где деньги будут выделены каждому спортсмену.

Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России накануне ХХХ Олимпийских игр поставили перед спортсменами примерную задачу завоевать 25 золотых медалей. Согласно этом плану российская сборная в общем зачете должна была стать третьей.

Но не хватило одного «золота».

Сборная России завоевала и тоге 82 медали: 24 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовых. Команда превзошла результат Игр-2008 в Пекине, где россияне выиграли 73 медали, из которых лишь 23 были высшего достоинства. В Китае российские спортсмены заняли третье общекомандное место, а теперь опустились на четвертое.

На третьем месте оказалась сборная Великобритании.