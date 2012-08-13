Сергей Удальцов прибыл в суд Ульяновска

Сергей Удальцов прибыл в ульяновский суд на рассмотрение его жалобы на приговор по делу об избиении активистки "Молодой гвардии Единой России". Адвокат оппозиционера Виолетта Волкова также приехала в Ульяновск.

Перед заседанием сторонники Удальцова подарили ему фигуру мужчины, похожего на самого Удальцова, в руке которого рупор.

Сергей Удальцов заявил перед заседанием суда, что он "приехал за победой". В случае иного исхода добиваться справедливости оппозиционер будет уже в Москве.



