ГАИ откажется от цифрового обозначения региона на автомобильном номере

Российская Госавтоинспекция намерена отказаться от цифрового обозначения региона на автомобильном номере. «АН» сообщали, что новый регламент МВД предполагает, что поставить автомобиль на учет можно будет в любом регионе России, независимо от регистрации собственника.

Машину можно будет купить во Владивостоке, проехать на ней через всю Россию, ездить в Калининграде с приморским госномером. В этом случае водителям не придется платить 500 рублей лишь за внесение изменений в документы. Такая схема избавляет от транзитных номеров.

МВД РФ уже подготовило распоряжение, которое даст возможность водителям России ставить автомобили на учет в любом регионе. В этом же приказе появился пункт об исключении необходимости получения акта осмотра машины по месту нахождения.