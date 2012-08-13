С птицефабрики «Ударник» выселят мигрантов

Областной прокуратурой приняты меры для недопущения социальной напряженности на территории поселка Победа Выборгского района Ленинградской области, где местные жители устроили стихийную акцию протеста против засилья гастарбайтеров.



В минувшую пятницу около 19 часов в правоохранительные органы Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в пос. Победа собрались местные жители в количестве около 40 человек и потребовали проверить соблюдение миграционного законодательства ОАО «Птицефабрики Ударник», а также взять на контроль возбужденное накануне уголовное дело.



Как сообщает прокуратура Ленинградской области, в четверг, 9 августа, Следственным комитетом РФ по Выборгскому району было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера неизвестным мужчиной в отношении жительницы пос. Победа.



В ходе расследования отрабатывается версия на причастность к совершению преступления работника птицефабрики.

К месту собрания жителей выехали сотрудники полиции, прокуратуры, миграционной службы, а также местной и районной администрации.



К этому моменту число собравшихся у птицефабрики жителей увеличилось до 120-150 человек. Руководством прокуратуры, УМВД, УФМС и местной исполнительной власти были выслушаны требования собравшихся, информация о нарушениях в пос. Победа. В то же время жителям даны разъяснения о недопустимости нарушения закона. За период собрания жителями поселка нарушений общественного порядка не допущено.



Одновременно по указанию прокуратуры Ленинградской области сотрудниками полиции и миграционной службы начата проверка соблюдения миграционного законодательства на птицефабрике. Выявленные мигранты доставлены в 89 отдел полиции, а в последующем в УФМС по Выборгскому району области для проверки оснований нахождения на территории Российской Федерации.



После встречи с населением, в ночное время, под руководством заместителя прокурора области Есипова С.В. с участием начальника УФМС России по СПб. и ЛО Дунаевой Е.В. в административном корпусе птицефабрики состоялось совещание, в ходе которого были даны конкретные указания о проведении мероприятий, направленных на недопущение роста социальной напряженности.



Кроме того Выборгской городской прокуратурой вынесено постановление о направлении материалов для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 322.1 ч. 1 УК РФ (организация незаконной миграции).



11 августа отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. В тот же день городской прокуратурой на имя генерального директора ОАО «Птицефабрика Ударник» внесено представление об устранении нарушений миграционного законодательства с требованием о незамедлительном расторжении незаконных гражданско-правовых договоров о привлечении иностранной рабочей силы (атсорсинг, подряд).



Одновременно прокуратурой Ленинградской области и Выборгской городской прокуратурой организована проверка исполнения в ОАО «Птицефабрика Ударник» трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства, привлечены специалисты Государственной инспекции труда в Ленинградской области и территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области.



Состояние законности в пос. Победа находится на особом контроле прокуратуры Ленинградской области.