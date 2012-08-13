Зарегистрировать автомобиль можно будет в любом регионе

МВД подготовило распоряжение, которое даст возможность водителям России ставить автомобили на учет в любом регионе. В этом же приказе появился пункт об исключении необходимости получения акта осмотра машины по месту нахождения.

Предлагается также исключить обязательную постановку на временный регистрационный учет машин по месту пребывания владельца, а также необходимость получения акта осмотра автомобиля по месту его нахождения в этом случае.

Если документ будет принят, автовладельцы смогут продавать свои машины, не снимая их с регистрационного учета. Этот процесс будет объединен с постановкой автомобиля на учет новым хозяином, что значительно сократить время купли-продажи. А передача всей необходимой информации наконец-то будет предусмотрена в электронном виде.



