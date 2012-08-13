Собянин отменил распоряжение Лужкова о реконструкции «России»

Мэр столицы Сергей Собянин отменил сегодня ряд распоряжений и постановлений городского правительства и бывшего мэр города Юрия Лужкова о реконструкции гостиничного комплекса «Россия».

«Речь, в частности, идет об отмене распоряжения премьера правительства Москвы Юрия Лужкова от 5 сентября 1994 года «О концепции реконструкции гостиничного комплекса «Россия» и постановления столичного правительства от 3 августа 2004 года «О первоочередных мерах по реализации инвестиционного проекта строительства нового многофункционального комплекса зданий на месте здания гостиницы «Россия», - сообщили в мэрии города.

Также отменено распоряжение правительства Москвы от 22 января 2010 года «О мерах по организации комплексной реконструкции кварталов 20-25 «Зарядье» Москвы (ЦАО)».

Всего утратило силу шесть решений прежней администрации столицы. За выполнением этого решения будет следить заместитель мэра по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, сообщает «КП».



