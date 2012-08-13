Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев объяснил, для чего "казачья полиция" нужна на Кубани.

По словам главы региона, у Кубани сложился имидж гостеприимного, благодатного региона.

Ткачев отметил, что этот этот статус дался Краснодарскому краю нелегко. По его словам, мир в многонациональном регионе — это сложным баланс, пишет газета «Известия». «Мы рады гостям. Но, как говорится, наш монастырь – наши правила», - заявил Ткачев. Глава Кубани считает, что если «человек приехал сюда жить – он должен соблюдать законы, платить налоги и уважать наши традиции».

Губернатор Краснодарского края также сообщил, что в последние месяцы напряжение во взаимоотношениях местного населения и приезжих нарастает. Но он подчеркнул, что не стоит думать, что речь идет о противостоянии исключительно русских и нерусских.

Ткачев напомнил, что недавно в Сочи произошел конфликт между местными армянами и строителями из Дагестана, и это не единственный эпизод.

Кубанский губернатор отметил, что инциденты в Кондопоге и Сагре наглядно продемонстрировали, как легко преодолевается расстояние между бытовым конфликтом и межнациональным взрывом. Он подчеркнул, что е если ничего не делать, то подобные происшествия будут случаться и в будущем.

По словам Александра Ткачева, сейчас он видит в ситуации не проблему, а потенциальный взрыв, и уже назрела острая необходимость предотвратить угрозу. Глава региона пояснил, что инициатива создания профессиональных казачьих дружин охраны правопорядка для профилактики нарушений миграционного законодательства и помощи полицейским в патрулировании улиц является лишь одной из возможных мер. Ткачев напомнил также, что представители национальных диаспор также оказывали помощь сотрудникам МВД при патрулировании побережья, и этот опыт также может быть полезен.

Губернатор уверен, что проблему незаконной миграции и поведенческих моделей приезжих надо обсуждать активно.

«Об этой теме опаснее молчать, чем говорить», - уверен Ткачев.

По мнению губернатора, уважение закона, национальных правил является просто правилом хорошего тона.

Но, по данным Ткачева, в Краснодарском крае есть приезжие, которые не хотят жить по закону.

«Я не могу допустить реальной межнациональной розни в крае и буду этому сопротивляться любыми доступными методами», - заключил губернатор.

С начала августа общественность и блогеры обсуждают идею Ткачева о создании специальной казачьей полиции.

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев выразил удивление инициативой губернатора Кубани, отметив, что статус казачьей полиции никак не закреплен в законах. «Когда кавказцы выигрывают три золотые медали – они россияне. А когда они куда-то перемещаются – они нежелательные лица», - отметил он и посоветовал губернатору Краснодарского края больше внимания уделять восстановлению Крымска, а не вопросам мигрантов.

Губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков негативно воспринял высказывания губернатора Краснодарского края Александра Ткачева о создании казачьих "заградотрядов" и призыв "выдавливать" из региона приезжих, в частности представителей "кавказских народов", сообщает "НацАкцент".

По словам Зеренкова, Ставрополье всегда было, есть и будет территорией мирного сосуществования больше ста национальностей.

Член ОП, председатель клуба "Многонациональная Россия" Александр Соколов заявил, что Ткачев фактически призвал к развалу страны.