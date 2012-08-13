КНААПО отметит День ВВС с размахом

19 августа работники комсомольского авиационного объединения имени Гагарина отметят профессиональный праздник – День воздушного флота России. Ко Дню авиации и 100-летию Военно-воздушных сил России в Ленинском округе запланирован ряд праздничных мероприятий.

10 августа работницы авиазавода - претендентки на звание «Мисс КнААПО-2012» померяются своими способностями и талантами в различных испытаниях одноименного конкурса, который пройдет в ДК авиастроителей.

16-17 августа во Дворце культуры состоятся торжественные собрания, на которые будут приглашены ветераны и работники объединения, удостоенные различных наград к празднику.

В СК «Смена» с 13 по 17 августа пройдет открытое первенство среди работников КнААПО, посвященное Дню Воздушного флота России и 100-летию российских ВВС.

18 августа в Ленинском округе состоится традиционное карнавальное шествие, в котором примут участие заводчане, творческие коллективы Дворца культуры, а также сотрудники различных компаний города, желающие поздравить комсомольских авиастроителей с праздником.

Шествие начнется от территории «Б» в 18.00. Праздничная колонна пройдет по улице Калинина до Дворца культуры авиастроителей, где, на площади, участников и зрителей ждет большая развлекательная программа с чествованием свадебных пар, выбором Короля и Королевы карнавала, призами и конкурсами.

В праздничные выходные, 18-19 августа, в парке отдыха имени Ю.А. Гагарина пройдут массовые гуляния.

История КнААПО неразрывно связана с историей отечественной авиации. За 78 лет с взлетной полосы завода поднялись в небо более 12 000 самолетов. Сегодня на КнААПО по-прежнему реализуются перспективные проекты по строительству военных и гражданских самолетов. За каждым из них – труд многотысячного коллектива комсомольских авиастроителей – профессионалов, преданных своему делу, сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службу КнААПО.