Борис Березовский готов дать деньги на развитие интернет-телевидения

Об этом олигарх заявил изданию "РБК daily". А оппозиционеры из "Справедливой России" готовы принять его условия. В сентябре депутат от "эсеров" Илья Пономарев планирует провести первые благотворительные ужины для бизнесменов.

На них будут представлены проекты оппозиции. По его словам, подобные встречи запланированы в Москве, а также в Лондоне, Нью-Йорке, Тель-Авиве и Сан-Франциско.

"Оппозиция уже научилась собирать деньги через Интернет, но максимальные объемы, которые собираются таким способом, не колоссальны. В среднем один человек дает по 500 руб., следовательно, нужны миллионы жертвователей. Мы дойдем и до этого, но сейчас нужно работать с бизнесом", — пояснил "РБК daily" И. Пономарев.

Узнавший об этом Борис Березовский заявил, что готов "подписаться под этим", но под "Гудкова или Пономарева" не даст ни копейки. "Вот если скажут, что с ними работают Невзоров, Доренко или Леня Парфенов, — безусловно", — заявил Б. Березовский.

В ответ депутат от "Справедливой России" Дмитрий Гудков, который анонсировал создание оппозиционного интернет-телевидения, дал понять, что такие аргументы будут поняты и приняты. Интернет - канал пригласит "больших профессионалов, журналистов с именем". Пока он назвал фамилию Андрея Лошака, который готов заниматься производством. Остальных журналистов он не может назвать, они продолжают сотрудничество с федеральными каналами.

В "Единой России" уже заявили, что проекту необходимо будет "обеспечить легальность привлекаемых средств, гарантировать, что он не станет каналом для отмывания денег, нажитых незаконным путем, или экстремистских финансовых ресурсов". Как сказал вице-спикер Государственной думы Сергей Железняк, "только прозрачное легальное СМИ имеет возможность заслужить уважение аудитории, остальное — аферы".







