Названа дата старта Олимпийской сочинской эстафеты

Старт Олимпийской эстафеты в Сочи будет дан 7 октября 2013 года, когда огонь из греческих Афин прибудет в Россию, и завершится 7 февраля 2014 года на официальной церемонии открытия зимних олимпийских игр в Сочи.

Об этом рассказал президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко.



Сочинская эстафета Олимпийского огня станет самой протяженной из национальных эстафет огня. «В ней примут участие 14 тысяч факелоносцев, маршрут пройдет по всем 83 регионам России, более 56 тысяч километров пути. Старт будет дан 7 октября 2013 года, когда огонь из Афин прибудет в Россию», - уточнил Чернышенко, сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, готовится много интересных проектов, очень скоро будет представлен наш факел, который специально разрабатывался на заводе в Красноярске. Летний и зимний факелы серьезно отличаются, потому что зимний должен быть защищен от ветра и низких температур.

Многие называют церемонию открытия Олимпиады в Лондоне «выдающейся и неповторимой», однако Чернышенко считает, что России будет чем удивить мир.

Над концепцией церемонии открытия сочинской Олимпиады работает международная креативная команда под руководством генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Стадион технически оснащен и спроектирован так, что « способен обеспечить техническое решение любым творческим фантазиям. Секретов не раскрываем, поживем - увидим, в буквальном смысле слова», - пообещал президент оргкомитета «Сочи-2014».

Он также сказал, что в Сочи никогда не придут «белые слоны». «Этим словосочетанием, - пояснил Чернышенко, - обозначают объекты, которые строились для Игр, но после их проведения были заброшены, забыты».

«Город получит и «Формулу-1» в 2014-м, и один из этапов чемпионата мира по футболу 2018 года также, скорее всего, пройдет в Сочи. Полагаю, что город в будущем сможет конкурировать с Каннами и Давосом, но вот про Монако я что-то не уверен», - сказал Чернышенко.



