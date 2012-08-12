Путин встретится с призерами Олимпиады на следующей неделе

Призеры Олимпийских игр в Лондоне будут достойно награждены. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин встретится со спортсменами на следующей неделе.

Громких поспешных отставок после Олимпиады не будет, заверил Песков. Напомним, торжественная церемония закрытия Игр-2012 начнётся в полночь по московскому времени. Россия находится на 4 общекомандном месте, передает РСН. Всего у наших спортсменов 82 медали: 33 бронзы, 25 серебряных и 24 золотых медалей.