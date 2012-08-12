Выступление российских самолетов на авиационном празднике, посвященном 100-летию ВВС РФ, завершилось пролетом выстроенных в виде числа "100" истребителей МиГ-29СМТ, Су-25СМ и Су-27СМ3 и проходом девяти самолетов Су-25БМ. В небе над Жуковским самолеты пролетели, окрасив подмосковное небо в цвета государственного триколора.

На аэродроме Летно-Исследовательского института имени Громова собрались тысячи зрителей, перед которыми летчики выполнили уникальные полеты на боевых, учебно-тренировочных и транспортных самолетах и вертолетах. Свое мастерство продемонстрировали легендарные пилотные группы "Русь", "Стрижи" и "Русские Витязи". В небо поднимались асы из Великобритании, Италии, Польши, Франции и Финляндии. Также в небо поднимались ретро-самолеты первой половины ХХ века.

"АН" писали, что недавно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что в Казани будет строиться новый цех по сборке Ан-70. Они нужны как армии, так и грузовой авиации. Есть планы возобновления сборки гигантских Ан-124, готов к серийному производству Ту-204 СМ Ульяновский авиазавод. В Воронеже и Самаре уже собирают Ан-148 и готовы возобновить сборку Ил-96-300. Не хватает пока "царёвой воли".