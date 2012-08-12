Мужская сборная России по волейболу впервые выиграла Олимпийские игры

Мужская сборная России по волейболу впервые в своей истории стала чемпионом Олимпийских игр. Россия в тяжелом матче с Бразилией вырвала "золото" Олимпиады-2012. Россияне одержали победу со счетом 3:2.

Первые два сета наша сборная проиграла. Честно говоря, некоторые болельщики подумали, что России "золота" не видать, такой напряженной была игра. Но российские волейболисты мобилизовались и смогли переломить игру в концовке третьей партии. Нашим удалось для победы отыграть два матчбола.

Бразильская команда сломалась на тай-брейке и потеряла способность сопротивляться. В пятой партии стало заметным превосходство наших волейболистов. И Россия уверенно выиграла последний сет.

Золото российской сборной по волейболу войдет в число самых ценных наград для России среди тех, что были добыты в Лондоне.

По словам очевидцев, российские болельщики ликовали.

Это первое олимпийское "золото" сборной России по волейболу. До этого лучшим результатом было "серебро", завоеванное на Играх-2000 в Сиднее. На Олимпиаде-2004 и в Пекине-2008 наши выигрывали "бронзу".

На Олимпиаде-2012 "серебро" досталось Бразилии. "Бронзу" олимпийского турнира увезут итальянские волейболисты. Они обыграли команду Болгарии со счетом 3:1.

И, как появились слухи, Сергей Тетюхин, который сделал очень много для победы, завершит спортивную карьеру.

В воскресенье в копилку России добавились три золотые медали. Кроме волейбола победила сборная России по художественной гимнастике - золотая медаль в групповых упражнениях в многоборье и боксер Егор Мехонцев в весовой категории до 81 килограмм стал олимпийским чемпионом.

В итоге у России на 24 золотых награды.