В Жуковском выступают легендарные «Русские витязи» и «Стрижи»

На авиационном шоу в Жуковском в воскресенье, 12 августа, выступают легендарные «Русские витязи» и «Стрижи». В заключительной части шоу пилотажные группы поднялись в воздух на самолетах СУ-27 и МИГ-29.

Перед этим летчики показали мастерство пилотажа на машинах ЯК-52 и ЯК-54. К настоящему времени уже завершили выступление российские летчики на самолетах МИГ-29, передает РСН. Зрителям была представлена имитация боя, когда самолеты выбрасывали термические ракеты, напоминающие фейерверк.