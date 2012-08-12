В Грузии оппозиционера оштрафовали на 12 миллионов долларов

В Грузии на 12 миллионов долларов был оштрафован лидер оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". Миллиардер Бидзин Иванишвили был оштрафован за незаконные пожертвования в пользу созданной им коалиции.

Соответствующее решение 11 августа принял Тбилисский городской суд. Помимо этого, суд осуществил пересчет сумм, снятых Иванишвили со своих счетов. Их объем уменьшился с 5,5 миллиона лари (3,4 миллиона долларов) до 4,4 миллиона лари (2,7 миллиона долларов). Бидзин Иванишвили не удовлетворил требование Госслужбы аудита, согласно которому должен был вернуть в банк внесенные с собственных счетов наличные. Адвокаты Иванишвили называют это требование незаконным и намерены оспорить решение суда.