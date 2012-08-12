Донские казаки отправились в поход на Париж (ВИДЕО)

С Поклонной горы на Париж выступили сегодня участники конного похода в честь 200-летия победы в войне 1812 года. Одна из целей похода – вспомнить тех, кто погиб в боях 1812-1814 годов.

Отряд состоит из 23 донских казаков, потомков тех, кто воевал с армией Наполеона.

Участники повторят маршрут русской армии по территории шести государств: России, Белоруссии, Польши, Литвы, Германии и Франции. Казаки преодолеют путь на конях донской породы. Их выводили специально для длительных переходов, такие лошади славятся своей выносливостью. "Донская конница единственная из всей русской кавалерии легко выдержала этот поход до Парижа и вернулась обратно в Задонские степи без естественных потерь», - рассказал один из организаторов похода, заместитель председателя его оргкомитета конезаводчик Павел Мощалков.

Жителей принимающих городов ждет целое представление в русском народном стиле. Как ранее сообщали «АН», символом уважения между двумя народами должен стать, по замыслу российских организаторов похода, большой гала- концерт в бывшей резиденции Наполеона Фонтенбло. Там же будет проведен благотворительный аукцион лошадей.



