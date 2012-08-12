Патриарх Кирилл освятил новый комплекс зданий Коломенской семинарии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил новый комплекс Коломенской православной духовной семинарии (КПДС), строительство которого началось в 2007 году.

После открытия нового комплекса зданий Коломенская семинария сможет принять до 150 студентов дневного отделения и 700 — заочного.

В Коломну в воскресенье прибыло многочисленное духовенство Москвы и Московской области, а также представители власти и бизнеса, в том числе и управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Обучение семинаристов будет проходить по международным образовательным стандартам, специалисты предварительно проводили изучение процессов обучения в Гарварде, Стенфорде, Оксфорде.

Расходы на коломенский проект составили порядка одного миллиарда рублей.

Учебные помещения оснащены современным оборудованием, а в жилых корпусах предусмотрено все, что необходимо для комфортного проживания студентов.

Новый комплекс в Коломне спланирован так, что все корпуса соединены между собой переходами: жилая зона для учащихся и преподавателей, учебная зона, административный корпус с трапезной и актовым залом, который может использоваться для лекций, конференций, концертов духовной музыки. Центром всего комплекса Коломенской семинарии является храм во имя Трех Святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Особым украшением Коломенской духовной семинарии стала звонница семинарского храма. Для установки колоколов был приглашен один из ведущих в России специалистов — председатель Общества церковных звонарей Игорь Коновалов. В помещениях под самой звонницей разместился музей колокольного звона.

Общая площадь учебного, административного и жилого комплексов составляет порядка 10 тысяч квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что расширение семинарии будет способствовать повышению интереса молодого поколения к получению религиозного образования. В перспективе Коломенская семинария должна стать крупным духовно-просветительским центром всего Московского региона.

В августе этого года начнется прием заявлений будущих семинаристов.





