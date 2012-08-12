По погибшим на «Курске» отслужат панихиду в Морском соборе Петербурга

12 лет со дня гибели в Баренцевом море атомного подводного крейсера «Курск» исполняется 12 августа. В этот день, 12 лет назад, в результате катастрофы оборвались жизни 118 подводников, лучших офицеров, мичманов и матросов Северного флота.



Как сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе Западного военного округа, в воскресенье в память о погибших подводниках в Николо-Богоявленском Морском соборе Петербурга, в часовне которого установлена мемориальная доска с именами всех 118 погибших будет отслужена панихида «по воинам, в море погибшим…».



В 14 часов 12 августа на Серафимовском кладбище, где похоронены члены экипажа АПЛ «Курск», соберутся члены семей погибших моряков, ветераны ВМФ, военнослужащие ЗВО. Представители командования ЗВО и личный состав роты почетного караула отдадут воинские почести погибшим на «Курске».



Воинские почести погибшим морякам в этот день также отдадут в Мурманске, где установлена рубка АПЛ «Курск» и поселке Видяево, откуда «Курск» вышел в свой последний поход.



Памятные мероприятия пройдут также в Москве, Курске, Воронеже, Севастополе, поселках Гаджиево и Заозерск.