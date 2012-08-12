Полиции есть чем порадовать Харатьяна: найден его джип, угнанный в 2010 г.

Полиция Ульяновска чисто случайно разыскала автомобиль Toyota Land Cruiser 200, который был угнан в 2010 году у Народного артиста России Дмитрия Харатьяна. Новый хозяин ничего о "прошлом" машины не знал.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, предположительно занимающихся легализацией угнанных машин, сотрудники областного управления МВД РФ задержали две машины.



По результатам экспертизы выяснилось, что на одной из машин серийный номер изменен, а первоначальный идентификационный номер значится в федеральном розыске. Как оказалось, этот внедорожник еще в июне 2010 года был похищен в Москве у жены актера, когда она приехала в магазин на Нахимовском проспекте. Выйдя спустя несколько минут, женщина обнаружила, что машины на месте нет.



Новый владелец авто пояснил полицейским, что купил «Тойоту» у ранее неизвестного ему гражданина и ничего не знал о криминальном прошлом своего автомобиля.

Сейчас информация о выявленном факте направлена в ГУ МВД России по г. Москве с целью возобновления производства по ранее возбужденному уголовному делу.

До передачи автомобиля столичным полицейским он будет находиться на охраняемой территории УМВД России по г. Ульяновску.



