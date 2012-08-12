СК: сведения о нахождении останков причастного к гибели Михаила Круга - ложь

Информация о том, что в Тверской области были обнаружены останки человека, причастного к убийству известного певца Михаила Круга в его собственном доме в Твери 1 июля 2002 года, не соответствует действительности.

В СМИ просочились сведения, что в Тверской области полицейские обнаружили тело гражданина Веселова, 1973 года рождения, который был участником разбойного нападения на дом Круга. По данным правоохранителей, Веселов был участником ОПГ "Ломовские", он пропал в марте 2003 года, а найти труп смогли благодаря показаниям мужчины, который осужден пожизненно за бандитизм и убийство. По предварительным данным, смерть Веселова наступила от ранения в голову. При этом источник не говорил о причастности Веселова к убийству Круга.

"Распространенная в ряде СМИ информация со ссылкой на источники в правоохранительных органах об обнаружении останков человека, якобы причастного к убийству известного музыканта Михаила Круга, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Следственного комитета.

В Твери действительно были обнаружены останки неизвестного человека, смерть которого наступила больше 10 лет назад. Чтобы определить личность убитого, причину смерти, время ее наступления, назначены судебно-медицинские и генетическая экспертизы.

"Заявления же непроверенных источников являются преждевременными и противоречат интересам следствия. СК России обращает внимание журналистов и общественности, что достоверная информация по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, может исходить только из официальных источников Следственного комитета", - говорится в релизе, сообщает РИА Новости.

По факту распространения преждевременной и непроверенной информации будет проведена проверка.



