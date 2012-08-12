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Авиашоу в Жуковском завершится грандиозной кульминацией (ВИДЕО)

12 августа 2012, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]

Авиашоу в Жуковском завершится грандиозной кульминацией (ВИДЕО)

В небе над Жуковским в воскресенье пройдет кульминация грандиозного воздушного шоу, приуроченного к 100-летнему юбилею российских ВВС. Над аэродромом покажут сразу две программы.

 
 "Легенды мировой авиации": в программе примут участие самолеты времен Первой и Второй мировых войн.
 "Общее небо":  современная техника продемонстрирует свои возможности.
Всего сегодня будут задействованы более 110 самолетов и вертолетов. А в завершение праздничных мероприятий в небо поднимутся легендарные "Русские витязи", "Стрижи" и "Беркуты". 

 Ранее «АН» сообщали, что 11 августа авиашоу в Жуковском, посвященное 100-летию создания ВВС России, посетило 19,7 тыс. человек.

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Непростой недуг простаты

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Любят ли хоккей в Армении?

Любят ли хоккей в Армении?

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Красно-белые против красно-белых

Красно-белые против красно-белых

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Самолет с тур-командой Pink загорелся при посадке в Дании

Самолет с тур-командой Pink загорелся при посадке в Дании

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Неймаром не стал. Может, станет Халком?

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Самое дорогое приобретение этого лета сделал «Зенит». И сделку с «Барселоной» на 40 млн евро, в результате которой состав петербуржцев пополнил 22-летний бразилец Малком, уже вряд ли кто-то перебьёт. Когда-то 16-летний вундеркинд из Сан-Паулу своим образцом для подражания назвал Неймара.

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Не за одним Зайцевым

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Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

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//Политика

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

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Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

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Мы, жители отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Трубная площадь, дом 2, являющиеся собственниками отдельных нежилых помещений в указанном здании, просим Вас помочь нам провести мероприятия по определению вида фактического использования в отношении указанного здания в порядке

//Город М

Кому нужны московские протесты?

Кому нужны московские протесты?

Случившаяся в столице серия массовых акций протеста, вызванная локальными проблемами избирательной кампании в Мосгордуму, внезапно получила федеральную «повестку» и всероссийское осмысление. Политики анализируют произошедшее, выдвигая версии

//Новости СМИ2

//Культура

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Привет, дорогие читатели газеты «АН»! Я, Сергей Шолохов, рад сообщить вам, что 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в разгаре, и необычная для начала августа холодная осенняя погода на границе с Финляндией стала прекрасным порталом для кинематографического камина.

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Эпитафия договору РСМД

Эпитафия договору РСМД

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//Общество

Имя России

Имя России

Владимир Путин, назвав патриотизм единственно возможной национальной идеей, задал сложнейшие задачи бойцам идеологического фронта. Ведь чтобы гордиться целой страной, нужно постоянно держать в кадре плеяду выдающихся соотечественников, чьи достижения в мире общепризнанны.

//Экономика

Мэром будет китаец

Мэром будет китаец

Российские власти, похоже, сами не знают, что делать с пресловутой китайской угрозой. Похоже, как у многих, тут в головах глобальное раздвоение. Вроде хочется бурно дружить с набравшим впечатляющую мощь восточным соседом. С другой стороны, как бы эта дружба не обернулась тем ещё боком.

//Общество

Сергей Елисеев о заплыве через Байкал: «Самбисты показали пример всему миру»

Сергей Елисеев о заплыве через Байкал: «Самбисты показали пример всему миру»

Трое российских спортсменов переплыли Байкал и установили мировой рекорд, за сутки преодолев 45 км в ледяной воде легендарного озера. Это основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, самбист Евгений Семеняка и руководитель федерации современного мечевого боя Чеченской республики Заур Закраилов.

//Политика

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

Посол США в Российской Федерации Джон Хантсман подал в отставку. Его прошение об отставке на имя президента Соединенных штатов Дональда Трампа опубликовали американские СМИ.

//Новости МирТесен

//Общество

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

Недалеко от Якутска, на железнодорожной станции Нижний Бестях, на днях было открыто пассажирское железнодорожное сообщение до БАМа и далее по всей стране. В Якутии это стало национальным праздником. Этого события ждали.

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Латвийский политик Олег Буров: немного о личном, о блокадном хлебе и редких мужских слезах

Латвийский политик Олег Буров: немного о личном, о блокадном хлебе и редких мужских слезах

О «внешней» жизни политиков знают все. Они на виду. Но мало кто знает, что они делают за «закрытой дверью», о чем говорят с близкими и что хотят на самом деле. Один из самых популярных политиков Латвии – и.о мэра Риги Олег Буров. Наш спецкор встретился с г-ном Буровым и поговорил о личном.

//Общество

Памяти Вилли Токарева

Памяти Вилли Токарева

Ушёл из жизни прекрасный артист, весёлый и добрый человек Вилли Токарев. В разгар перестройки он приехал в СССР и отработал 80 концертов на самых больших концертных площадках страны. Организовал гастроли его первый продюсер Леонард ЛЕВ. В память о Токареве  "АН" связались Леонардом.

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Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко на родине сгущаются тучи. Он уже сбежал в Турцию, где встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил его предоставить политическое убежище. Порошенко связывают с Турцией давние отношения 

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Трамп толкает Германию к России

Трамп толкает Германию к России

Несмотря на разногласия между Москвой и Берлином, последние события позволяют надеяться на потепление отношений между нашими странами. Дело в том, что США повторяют ту же ошибку, что и в случае с Китаем, – по-хамски пытаются ограничить приток немецких товаров на свой рынок.

//Политика

20 лет Путина у власти

20 лет Путина у власти

5 августа случился мало кем замеченный юбилей – 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Именно 5 августа 1999 г. президент Борис Ельцин встретился с секретарём СБ и директором ФСБ Путиным и сообщил ему о том, что хочет назначить его премьер-министром, а затем и своим преемником.

//Авто

Арабские шейхи перешли с золотых автомобилей на мраморные

Арабские шейхи перешли с золотых автомобилей на мраморные

В Лондоне появились автомобили с мраморной расцветкой. Все они относятся к классу люкс. Британские СМИ отмечают, что у большинства таких машин арабские номера.

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

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Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Медики перечислили полезные свойства винограда. Оказалось, употребление в пищу виноградных ягод способно продлить жизнь человека.

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В США назвали лучшие фильмы про войну

В США назвали лучшие фильмы про войну

Американский кинотелепортал Screen Rant составил подборку лучших фильмов о Второй Мировой войне. Большая часть выбранной продукции сделана в Голливуде. Но лучшими оказались Тарковский и Элем Климов.

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Не прошло и года: симферопольская объездная дорога начала проседать

Не прошло и года: симферопольская объездная дорога начала проседать

Дорога на симферопольской объездной Дубки-Левадки начала проседать. С момента сдачи объекта в эксплуатацию прошло всего полгода. Об этом заявил руководитель проекта «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог», член регионального штаба ОНФ в Севастополе Максим МИШИН.

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Видео: Дакота и Соколовский воссоединились в годовщину расставания

Видео: Дакота и Соколовский воссоединились в годовщину расставания

Звездная пара Риты Дакоты и Влада Соколовского накануне отпраздновала годовщину своего расставания. В этот день они снова стали большой и дружной семьей, включающей три поколения.

//Авторы АН

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