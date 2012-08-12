Авиашоу в Жуковском завершится грандиозной кульминацией (ВИДЕО)

В небе над Жуковским в воскресенье пройдет кульминация грандиозного воздушного шоу, приуроченного к 100-летнему юбилею российских ВВС. Над аэродромом покажут сразу две программы.



"Легенды мировой авиации": в программе примут участие самолеты времен Первой и Второй мировых войн.

"Общее небо": современная техника продемонстрирует свои возможности.

Всего сегодня будут задействованы более 110 самолетов и вертолетов. А в завершение праздничных мероприятий в небо поднимутся легендарные "Русские витязи", "Стрижи" и "Беркуты".

Ранее «АН» сообщали, что 11 августа авиашоу в Жуковском, посвященное 100-летию создания ВВС России, посетило 19,7 тыс. человек.



