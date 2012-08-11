Владимир Путин лично поздравил олимпийскую сборную по дзюдо

Владимир Путин лично поздравил олимпийскую сборную России по дзюдо. Президент поздоровался с каждым из спортсменов за руку, дружески приобняв «золотых» медалистов.

Глава государства отметил победы российских дзюдоистов бокалом шампанского. Также Путин еще раз поздравил всю команду с хорошими результатами. «Я хочу поздравить тренерский состав, всех спортсменов с очень хорошим результатом на Олимпиаде», - заявил президент, передает РСН. «Наверное, это лучший результат за всю историю российского, да и советского спорта, такого еще не было», – подчеркнул Путин.