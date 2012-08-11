На повышение зарплат бюджетникам выделят 100 миллиардов рублей
11 августа 2012, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]
На повышение зарплат бюджетникам будет направлено около 100 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин.
Такое заявление министр сделал на рабочем совещании в Нальчике. По словам Топилина, деньги будут направлены в регионы, передает РСН. В соответствии с указом президента страны к 2018 году средняя зарплата в бюджетной сфере экономики должна быть увеличена до 27 тысяч рублей, отметил глава ведомства.