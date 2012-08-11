На Старом Арбате сносят исторический особняк, задержана активистка «Архнадзора»

В Москве на Старом Арбате сносят исторический особняк. В связи со сносом здания в центре города была задержана представитель «Архнадзора». Женщину забрали в полицию и отпустили без составления протокола.

Об этом сообщил координатор «Архнадзора» Константин Михайлов. По его словам, застройщик, участвующий в сносе особняка на Старом Арбате, по-прежнему игнорирует предписание Мосгорнаследия о приостановке работ, передает РСН. Ранее застройщик был оштрафован на 200 тысяч рублей за неисполнение требований официальных органов власти.