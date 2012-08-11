Во Владивостоке открыли мост через бухту Золотой Рог

Во Владивостоке в субботу, 11 августа, состоялось торжественное открытие моста через бухту Золотой Рог, построенного в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. Мост строили в течение 4 лет.

В церемонии приняли участие губернатор Приморья Владимир Миклушевский, мэр города Игорь Пушкарев, председатель законодательного собрания края Виктор Горчаков, многочисленные горожане. В конце апреля 2012 года на мосту прошла сварка заключительного шва. Протяженность моста через бухту Золотой Рог составляет 2,1 километра, передает РИА Новости. Сооружение позволит существенно разгрузить автомобильное движение в центре Владивостока и гораздо быстрее добираться с одного берега бухты на другой.