Для Тимошенко сделали исключение

Юлия Тимошенко получила разрешение на телефонный разговор с родственниками. Как отмечает Государственная пенитенциарная служба Украины, согласно законам, Тимошенко права на звонок не имеет.

Однако, «учитывая имеющиеся семейные обстоятельства Тимошенко, руководство Качановской исправительной колонии предоставило ей такую возможность». Об этом сообщает РСН. Бывший премьер-министр Украины была осуждена на 7 лет колонии. В настоящее время Юлия Тимошенко проходит курс лечения в одной из харьковских больниц. Экс-премьер отбывает наказание за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.