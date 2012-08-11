Перед визитом Путина в Жуковском усиливают меры безопасности

В Жуковском в преддверии авиационного шоу усиливают меры по охране общественного порядка. В праздновании столетия Военно-воздушных сил в Жуковском примет участие президент Владимир Путин.

Сотрудники полиции полицейские требуют предъявить билеты на авиашоу, на железнодорожной платформе Отдых, откуда организовано движение автобусов к месту проведения мероприятия. Некоторые посетители вынуждены возвращаться домой, передает РСН. При этом на самом лётном поле установлены рамки металлоискателей. Гостям запрещено проносить с собой напитки в стеклянной таре, а также колюще-режущие предметы. Полицейские уже изъяли около десятка перочинных ножей и несколько бутылок с пивом.