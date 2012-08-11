На аэродроме в Пушкине пройдет празднование юбилея ВВС

Сегодня в Санкт-Петербурге, на старейшем военном аэродроме «Пушкин» пройдут праздничные мероприятия, посвященные 100-летию образования Военно-воздушных сил России.

Жители Санкт-Петербурга и гости Северной столицы смогут познакомиться с современными боевыми авиационными комплексами, стоящими на вооружении авиации Западного военного округа. Это новейший многофункциональный авиационный комплекс Су-34, современный истребитель поколения «4+» МиГ-29смт, истребитель-перехватчик Су-27, истребитель-перехватчик МиГ-31, бомбардировщик Су-24, боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5, а также военно-транспортные самолеты семейства АН. Все боевые машины уже прибыли в Санкт-Петербург с авиационных баз Западного военного округа и готовятся экипажами к наземному показу.

Военный аэродром «Пушкин» откроет свои двери для всех желающих в субботу в 10 часов утра. Гости праздника смогут своими руками прикоснуться к современным боевым авиационным комплексам, представленным на аэродроме. Воздушная часть праздника будет представлена полетами легкомоторной гражданской авиации – самолетами Як-18Т, «Сессна» и «Пайпер». Для всех желающих будут организованы полеты на тепловых аэростатах (воздушных шарах) и дирижабле. Праздничные мероприятия на военном аэродроме «Пушкин» дают старт основным мероприятиям празднования 100-летия ВВС России, которые пройдут 11-12 августа 2012 года на подмосковном аэродроме «Жуковское».