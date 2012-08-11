Питерские налоговики распахивают двери

В налоговых инспекциях Северной столицы сегодня пройдет День открытых дверей. В субботу, 11 августа, с 9.00 до 18.00 в Межрайонных инспекциях города будут работать консультанты по информированию граждан о налоговом законодательстве, введении новой формы налогового уведомления, льготах, ставках и сроках уплаты имущественных налогов физических лиц.

Также сотрудники налоговых органов окажут помощь пришедшим в заполнении необходимых налоговых документов, в том числе используя специальные программы и электронные сервисы. Управление по Санкт-Петербургу приглашает налогоплательщиков воспользоваться возможностью получить подробную консультацию и помощь в Дни открытых дверей в налоговых инспекциях города.