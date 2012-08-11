Во Владивостоке торжественно открыли два моста

Мост через бухту "Золотой рог" во Владивостоке открыт, состоялось открытие и второго моста – на автомобильной дороге. Сооружения возведены для проведения во Владивостоке саммита АТЭС.

Мост через бухту "Золотой рог" длиной 2,1 км открыт пока только для пешеходов – автомобильный транспорт по нему проедет с раннего утра понедельника. Мост связывает центр города с крупным жилым и промышленном районом на полуострове Чуркин.