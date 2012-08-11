Певица Бьорк на своем сайте вступилась за Pussy Riot

Актриса и певица Бьорк выступает против тюремного заключения участниц панк-группы Pussy Riot, соответствующее заявление Бьорк опубликовано на официальном сайте мировой знаменитости.

Бьорк в своем заявлении призывает власти России отпустить девушек, уже полгода находящихся под арестом, к их семьям.