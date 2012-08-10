В Интернете зачастую возникает искаженное представление о политической ситуации и общественной жизни, заявил Дмитрий Медведев. «Фантомные вещи вылезают на первый план», сказал премьер.

Такое мнение председатель российского Правительства высказал 10 августа на встрече с кандидатами на должность главы центрального исполкома партии "Единая Россия". «Фантомные вещи вылезают на первый план, и такое ощущение, что вся страна думает только об этом», - сказал Медведев. При этом он подчеркнул: «Я не буду говорить, что имею в виду, вы и сами знаете». При просмотре сайтов «возникнет ощущение, что мы только этим и занимаемся», отметил глава кабмина, передает Лента.ру. «А мы вообще этим не занимаемся, нам на это плевать, я имею в виду всем гражданам страны, за исключением довольно узкой группы людей», - заявил Дмитрий Медведев.

По мнению премьера, о настоящем положении дел можно узнать только "в офлайне". «Прямое общение с людьми не заменить ничем. <...> И тот, кто полагает, что весь мир сконцентрировать в онлайне, тот очень сильно ошибается», - заявил глава правительства.