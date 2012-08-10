В Питере почтили память Анатолия Собчака

В Санкт-Петербурге сегодня почтили память первого мэра северной столицы Анатолия Собчака. Поминальная служба в 75-ю годовщину со дня рождения Собчака состоялась у его могилы на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

В возложении цветов приняли участие представители фонда Собчака, его друзья и коллеги по государственной деятельности. Вдова Собчака Людмила Нарусова отметила, что «будучи мэром, Собчак пригласил в свою команду на работу в Смольный многих нынешних политиков, в том числе молодых юристов Владимира Путина и Дмитрия Медведева». По ее словам, «создание правового государства, основанного на законах и их неукоснительном исполнении, было побудительным мотивом, толкнувшим благополучного профессора во власть». Напомним, Анатолий Собчак возглавлял исполнительную власть в северной столице с 1991 по 1996 гг.