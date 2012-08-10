Кремль могут исключить из списка шедевров ЮНЕСКО

Московский Кремль может быть вычеркнут из списка шедевров ЮНЕСКО. В 2013 году вопрос о состоянии Московского Кремля и Красной площади рассмотрит Комитет по всемирному наследию (КВН) ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО требует в срок до 1 февраля 2013 года предоставить полный отчет о состоянии памятника, а также об исполнении поручений и планах по содержанию объекта в центре российской столицы, рассказала «Известиям» Ирина Заика, ученый секретарь совета по наследию Союза архитекторов России. По ее словам, эти документы будут рассмотрены на сессии, а после неё будет вынесено окончательное решение.

В письме ЮНЕСКО Союзу архитекторов России международная организация заявляет о своей «крайней обеспокоенности» и просит предоставить отчет о сохранности объекта.