В Петербурге завершилось строительство двух путепроводов

Два новых путепровода открылись сегодня в Санкт-Петербурге. В полдень было пущено автомобильное движение по Мичманской улице, часть которой представляет собой путепровод, соединивший территорию нового Морского пассажирского терминала с улицей Кораблестроителей.

А через два часа на перекрестке Ланского шоссе и набережной Черной речки зеленый сигнал светофора открыл движение из центра города в сторону района бывшего Комендантского аэродрома. По трем полосам второй очереди Коломяжского путепровода теперь можно за одну минуту преодолеть расстояние, на которое еще вчера вечером водители тратили более получаса из-за огромных пробок от Черной речки до железнодорожного переезда станции «Новая деревня» по объездному маршруту.

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга корреспонденту «АН» сообщили, что с завершением строительства путепровода не только нормализуется движение в районе Ланского шоссе, но и изменится схема движения автотранспорта. С улицы Матроса Железняка будет закрыт правый поворот на теперь уже ликвидированный переезд, а с нового виадука построен удобный съезд на улицу Матроса Железняка.