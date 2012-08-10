Иосиф Пригожин: Ксения Собчак и ее товарищи совсем потеряли тормоза

Скандал в Интернете из-за отношения к группе Pussy Riot набирает обороты. Ксении Собчак, зацепившей Валерию и Елену Ваенгу, ответил продюсер народной артистки России и ее супруг Иосиф Пригожин.

Ксения в своем микроблоге в "Твиттере" писала, что девушки из панк-группы Pussy Riot снискали мировую известность, которой могли бы позавидовать такие звезды эстрады, как Елена Ваенга и Валерия. "Главное, чтобы Ваенга и Валерия не покончили жизнь самоубийством. По иронии судьбы, теперь "пуси" – единственная группа с международным именем", – поддела она. Собчак прошлась по письму Ваенги и нашла в нем кучу ошибок.

Певица сильно не переживает, отнеслась к выпадам Собчак с юмором. Валерия же подготовила серьезное обоснованное послание. Певица припомнила телеведущей и участие в акциях оппозиции, и в "скандальных историях".

Иосиф Пригожин не стал ничего писать, а заявил в эфире радиостанции "Финам ФМ": "Госпожа Собчак и ее товарищи совсем потеряли тормоза. Они позволяют себе задевать любого, кого захотят. Если это называется демократией, то я к такой демократии не готов". Пригожин считает, что конструктива в их словах нет, они воюют со всеми. "Ладно, им не нравится режим. Но мы-то тут при чем, что мы плохого сделали этим людям, которые позволяют себе не считаться с нашим мнением?" – сказал продюсер. Его возмутили слова Собчак: "Она предлагает Валерии, матери троих детей, взять веревку и покончить жизнь самоубийством. Или Ваенге, которая на днях должна родить". "Да пусть она сама сначала успешно выйдет замуж и хотя бы одного ребенка родит, а потом рассказывает людям, что им делать и как им жить", - рекомендует Ксении муж Валерии.

Он напомнил, что его супруга человек неконфликтный. Но выпад Ксении вынудил ответить. "Я уважаю любую позицию, но давайте без оскорблений", — заключил Пригожин.