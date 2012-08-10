В Москве отделение Почты России на Смоленской вновь будет работать круглосуточно

C 11 августа меняется график работы одного из центральных отделений почтовой связи Москвы №121099, расположенного на Смоленской площади, дом 13. Отделение вновь будет обслуживать клиентов 24 часа в сутки, сообщили корреспонденту АН в пресс-службе "Почты России".

Некоторое время назад отделение было переведено на 12-часовой график работы, в настоящее время отделение возвращается к круглосуточному режиму работы

Посетители не только днём, но и ночью смогут воспользоваться всем перечнем услуг: электронные денежные переводы, доступ в Интернет, оплата коммунальных платежей и услуг стационарной и мобильной связи, подписка на периодические издания, экспресс-отправления «EMS Почта России», а также приём регистрируемых почтовых отправлений, что актуально для организаций, сдающих корреспонденцию в налоговую инспекцию, и др.

Напомню, в Москве круглосуточно работают ещё два почтовых отделения: 101000 (ул. Мясницкая, 26) и 107241 (ул.Уральская, д.1).