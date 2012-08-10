Единоросс Виталий Милонов подаст на Мадонну в суд

Автор закона о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии член "Единой России" Виталий Милонов сегодня заявил о нарушении закона певицей Мадонной или организаторами ее концерта в Петербурге.

Милонов - депутат Законодательного собрания Петербурга - сообщил, что представители петербургских общественных организаций наблюдали за соблюдением городского законодательства на шоу поп-певицы Мадонны, велась видеозапись концерта. Милонов сказал, что там присутствовали несовершеннолетние и 12-летние дети. Единоросс предупредил, что закон о запрете пропаганды гомосексуализма был нарушен.

В начале концерта в северной столице, по словам одного из зрителей, артистка попросила их в знак поддержки секс-меньшинств поднять руки с розовыми браслетами. Мадонна заявила со сцены, что во всем мире геи имеют одинаковые права: на уважение, равенство и любовь. "Мы хотим бороться за право быть свободными, теми кем являемся. Я много путешествовала по миру и видела, что люди становятся все более нетолерантными, но мы можем изменить это. У нас есть сила. И мы должны сделать это не жестокостью, а любовью", - призвала певица.

Ранее в Facebook Мадонна написала, что планирует на выступлении в Петербурге затронуть проблему нарушения прав членов ЛГБТ-сообщества.

"АН" писали, что в марте 2012 года в Санкт-Петербурге вступил в силу закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, ответственность за нарушение - штраф