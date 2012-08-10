Депутат от «Яблока» заподозрил в халатности петербургский комитет по культуре

Прокуратура Петербурга нашла основания для возбуждения уголовных дел по фактам нарушений при организации празднования Дня Победы в Петербурге 9 мая этого года.

«Прокуратура выявила факты завышения сметы на проведение праздничных мероприятий на 14 миллионов рублей и хищения 1,2 миллиона рублей. По итогам прокурорской проверки предполагается возбудить два уголовных дела», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу депутата фракции «Яблоко» в законодательном собрании Петербурга Вячеслава Нотяга. По информации издания Газета.ру, Вячеслав Нотяг ранее направил в прокуратуру запрос о проверке организации празднования Дня Победы в Петербурге в этом году и расходования средств на нее. Депутат указывал на тот факт, что для проведения праздничных мероприятий был вне конкурса заключен контракт на максимальную сумму в 23 миллиона рублей с ООО «Крамер и Ко продакшен». Конкурс был отменен, так как два других участника, предложивших меньшую стоимость организации мероприятий, не были допущены к участию в нем. При этом потрачено на организацию Дня Победы было от 6 до 7 миллионов рублей.

В сообщении пресс-службы Нотяга говорится, что прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам наличия в действиях должностных лиц комитета по культуре Санкт-Петербурга признаков халатности, а в действиях неустановленных лиц ООО «Крамер и Ко продакшен» – признаков мошенничества. Напомним, что 30 июля пост главы комитета по культуре Санкт-Петербурга, проработав в Смольном меньше года, покинул Дмитрий Месхиев. Согласно официальному заявлению, свой уход он связал с «новым, более интересным профессиональным предложением».