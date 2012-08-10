Мутко: Россия входит в десятку сильнейших спортивных держав планеты

Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко сегодня заявил, что Россия входит в десятку сильнейших спортивных держав планеты.

Мутко похвалил российских олимпийцев. Сборная России на сегодняшний день выиграла 56 медалей: 12 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Россияне занимают четвертое место в общекомандном медальном зачете.

Министр призвал российских болельщиков поддерживать спортсменов вне зависимости от их результатов и отметил, что "мир меняется" и в настоящее время "нельзя жить воспоминаниями и вчерашними стандартами", пишет "Советский спорт".

По оценке Мутко, российские спортсмены "достойно проявили себя на Играх-2012 года в Лондоне".

Спортивный чиновник считает, любая медаль, завоеванная в Лондоне, для России "на вес золота".

И последние дни Олимпийских игр, он не исключил копилка сборной еще может пополниться.