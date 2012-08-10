В Карелии снят режим чрезвычайной ситуации
10 августа 2012, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество
10 августа 2012, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество
Благодаря масштабной экспедиции «Аджимушкай-2019» в Керчи были сделаны уникальные открытия
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В ДНР огласили новые детали провалившейся вылазки спецназа ВСУ у окраины Донецка
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Власти Грузии заявили о сокращении в стране числа российских туристов
В Красноярском крае на складе боеприпасов произошёл мощный взрыв
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Движение поездов по Транссибу ограничено из-за взрывов под Ачинском
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Положит ли военное сотрудничество России с Китаем начало военному альянсу?
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Тотальная проверка детских летних лагерей переведёт их на нелегальное положение
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Как космические агентства прячут секретные спутники на орбите?
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