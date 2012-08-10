Сегодня вспоминают первого и единственного мэра Петербурга Анатолия Собчака

Сегодня вспоминают первого мэра САнкт-Петербурга Анатолия Собчака. Ему сегодня могло бы исполниться 75 лет. В Петербург почтить память отца прилетела Ксения Собчак. Ожидается приезд в северную столицу почетных гостей.

Память политика почтят на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Возложат цветы и возле памятника Собчаку на Васильевском острове, сообщает ИА Росбалт.

Ксения прошлась по памятным местам в городе. Выложила фотографию в своем микроблоге в Twitter мемориальной доски, установленной на доме, в котором она жила с родителями.

«Дома у Питере нашла старый свой дневничок.журналистом я хотела быть еще в 93м,когда мне было 12:)», - пишет сегодня в микроблоге в Твиттере Ксения Анатольева, напоминая, - «среди неизмеримых заслуг, удивительно как он задумал и успел вернуть миру Петербург. В 21 веке это уже было бы невозможным».

Вадим Тюльпанов написал, что « А.Собчак возродил звание "Почетный гражданин С-Петербурга",которое ему было присвоено посмертно в 2010 г.».