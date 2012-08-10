В честь серебряного призера Олимпиады танцевал лезгинку начальник полиции

Серебряного призера Олимпийских игр по тяжелой атлетике Апти Аухадова на родине в Чечне в встретили лезгинкой. В своем Твиттере блогер Ражап Мусаев написал, что в честь чемпиона в аэропорту Грозного танцевал даже начальник полиции Чечни Апти Алаудинов, сообщает "НацАкцент".

Апти Аухадов проиграл польскому штангисту из-за 130 грамм. Оба участника показали лучший результат в своей весовой категории. Однако польский штангист оказался на 130 граммов легче своего соперника, поэтому "золото" досталось ему.

Ранее, как писал "НацАкцент", золотые призеры Олимпиады в Лондоне дзюдоисты Арсен Галстян и Мансур Исаев станцевали лезгинку в Лондоне и по возвращении домой.