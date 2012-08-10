В Петербурге открывается выставка-ярмарка «Медовый спас»

Приуроченная к православному празднику и предваряющая Успенский пост, выставка-ярмарка возрождает старинную русскую традицию летних торгов молодым урожаем меда.

Свой товар на ярмарке представят более 100 экспонентов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. География выставки очень широка: от Приморья до Западной Украины. Мед – основной продукт, предлагаемый на ярмарке «Медовый Спас». Традиционно в начале августа пчеловоды получают новый мед, особенно богатый питательными и целебными свойствами. Липовый, гречишный, каштановый, кленовый, сосново-кедровый, синяковый, и многие другие редкие виды меда, которых не увидеть на прилавках магазинов, представлены на выставке-ярмарке. Посетители смогут приобрести мед с Алтая, из Забайкалья, сибирский мед, дальневосточный, ростовский, волгоградский, тверской, и даже мед с Тянь-Шаня. Из Приуралья доставят продукцию с кочевой пасеки.

Много меда везут монастыри Украины и Белоруссии. Также на ярмарке можно приобрести продукты пчеловодства (пчелиный яд, маточное молочко, прополис); дары леса (орехи, грибы и ягоды); натуральные молочные продукты (молоко, творог и сыр собственного производства из монастырей Валаама и Псковщины); масла и бальзамы, квасы, сбитни, вино, хмельной мед; свежую и копченую рыбу; мясо, птицу, яйца; монастырскую выпечку (хлеб, пироги); сласти (халву, пастилу, конфеты); пищевые и лечебные травы, чаи. Помимо торговли на выставке-ярмарке будет организована культурная программа: концерты фольклорных ансамблей, сольные выступления с пенями и стихами, гусляры, балалаечники, народный и городской фольклор. Выставка пройдет с10 по 14 августа в Выставочном Центре Северо-Запада РФ на Площади Победы, д. 2.