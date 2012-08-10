«Митьки» первые протянули ручку помощи сиротам

Сегодня в полдень известная группа петербургских художников «Митьки», во главе с Дмитрием Шагиным и Андреем Филипповым проведет благотворительный мастер-класс с детьми из Всеволожского социально-реабилитационного центра.



Дети с нетерпением ждут возможности не только познакомиться с именитыми художниками, но и поработать вместе с ними над созданием настоящего арт-объекта, который в сентябре станет экспонатом выставки «Школково». В рамках занятия «Митьки» вместе с детьми распишут короб для сбора школьных принадлежностей.

Мастер-класс приурочен к благотворительной акции фонда «Время помогать» по сбору школьных принадлежностей для детей-сирот.



Адрес встречи: улица Марата 36/38.