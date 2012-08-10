Сергей Хохлов поздравил земляков с днем ВВС

Глава законодателей края в преддверии праздника ВВС поздравил авиаторов с этим торжественным днем, поздравив их с героическими подвигами и пожелав профессиональных успехов.

"Уважаемые летчики и штурманы Военно-воздушных сил, специалисты инженерно-технических служб! Дорогие ветераны!

12 августа наша страна торжественно отметит славную дату в отечественной истории - 100-летие создания Военно-воздушных сил России. Созданные в начале XX века, российские ВВС всегда успешно выполняли ответственные задачи по защите «небесных» границ Отчизны. История Военно-воздушных сил – это упорный ратный труд, великие открытия и подвиги, совершенные во славу Отечества.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем героические подвиги военных летчиков, склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей страны.

Нынешнее поколение асов воздушных войск, целеустремлённо, ответственно и высокопрофессионально выполняя служебные обязанности, достойно продолжает славные традиции своих предшественников. Тысячи дальневосточников связали свою жизнь с небом. Этот строй ежегодно пополняют десятки наших земляков. Примите искренние слова благодарности за высокий профессионализм и верность Родине!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края разрешите пожелать всему личному составу 3 командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, ветеранам Военно-воздушных сил Российской Федерации оставаться подлинными романтиками неба! Успехов в военной службе и труде на благо России! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия вам и вашим семьям! Чистого вам неба и лётной погоды!"