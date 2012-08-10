Анастасия Волочкова дала совет участницам Pussy Riot

Балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию о том, что она устроила в храме Христа Спасителя акцию в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot, находящихся в СИЗО. По мнению Волочковой, «событие Pussy riot стало кривым зеркалом, отразившим все несовершенство нашей системы».

В своем блоге в Живом Журнале балерина изложила свою точку зрения: «Журналисты задают некорректные вопросы, вы «за» или «против» Pussy Riot. После таких вопросов в стиле «да или нет?» совсем нет желания что-либо объяснять. В ответ – провокация. А тут еще прочла о себе такой бред, якобы я устроила в Храме Христа Спасителя «акцию в поддержку Pussy Riot». Как пишет Анастасия, «С точки зрения верующего человека, который не хочет лезть в политику и приходит в Храм (каким бы он ни был) для уединения, молитвы и общения с Богом, данная акция выглядит оскорбительной! Это не первая их позорная выходка, было и прилюдное массовое совокупление беременных в музее биологии».

По мнению артистки, «дело зашло слишком далеко, и не по тому пути... Церковь с каждым днем пребывания хулиганок в тюрьме теряет доверие миллионов россиян.

Нарушение морали и нравственности гораздо серьезнее уголовного преступления. Нахождение в тюрьме для этих девиц – просто подарок, их звездный час. Надо сделать так, чтобы они ответили за свой поступок не перед государством, а перед верующими людьми, чьи чувства были унижены. Открытое, явное участие «священнослужителей» в политической жизни страны раздражает».

Волочкова дала совет девушкам, находящимся в СИЗО, к освобождению которых призывает поп-певица Мадонна и следит немецкое правительство,: «Я могла бы дать этим хулиганкам совет - идти, учиться, чтобы состояться в жизни, освоить профессию, чтобы из того нуля, кем они сейчас являются, появились ростки надежды. Создать из себя Личность, стать профессионалами, чтобы в нашей стране было больше не марионеток, а по-настоящему умных образованных людей, чтобы их дети не поступали так же, как они».

Напомним, православные активисты призывают наказать хулиганок.