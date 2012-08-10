В Красноярском крае задержаны взяткодатели, возбуждено уголовное дело

Два сотрудника коммерческого предприятия задержаны с поличным за попытку дачи взятки в сто тысяч рублей сотруднику УФСБ по Красноярскому краю, следствие возбудило уголовное дело.

Следственный Комитет России сообщает, что в отношении помощника генерального директора одного из крупных сельхозпредприятий Республики Хакасия Виталия Абросимова и юрисконсульта коммерческой организации Владимира Сергеева позбуждены уголовные дела по статье - дача взятки.

В ходе следствия установлено, что 10 июля подозреваемые пытались дать взятку в сумме 100 тысяч рублей оперативному сотруднику УФСБ за его отказ от дальнейшего проведения оперативно-розыскного мероприятия в отношении директора коммерческого предприятия, входящего в холдинг, в котором работают подозреваемые.

Взяткодатели были задержаны с поличным в момент передачи денег.