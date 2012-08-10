ДТП с кортежем Медведева получило продолжение: Ольга Куклина подала иск в суд

ДТП с кортежем Медведева на Камчатке получило продолжение: Ольга Куклина подала иск о компенсации морально вреда в суд, автомобиль Куклиной пострадал 4 июля в результате ДТП с одной из машин кортежа премьер-министра России Медведева.

Женщина остановила автомобиль, в котором находилась со своей дочерью, заметив премьерский кортеж, но одна из машин кортежа Медведева неожиданно изменила направление движения, задела ее припаркованный на обочине автомобиль.

В среду Ольга Куклина подала иск о компенсации материального вреда, потребовав - исходя из оценки ущерба - 230 тысяч рублей сверх уже выплаченной 120-тысячной страховки. В иск о возмещении морального вреда, поданный в пятницу, включены расходы на невропатолога, у которого проходит лечение дочь Ольги Куклиной.